Второй национальный студенческий форум «В объективе — молодежь» прошел в Орше

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





12-13 декабря молодежная столица Беларуси 2019 года принимала участников молодежного форума. Второй национальный студенческий форум «В объективе — молодежь» собрал в Орше порядка 170 участников. В этом году он был посвящен теме развития блогосферы и социальных сетей.

Площадкой проведения форума служил Оршанский механико-экономический колледж. Здесь в торже­ственной обстановке министр образования Игорь Карпенко приветствовал участников форума и выразил чув­ство гордости за прогрессивную молодежь. Министр отметил суще­ственный вклад молодых людей в развитие системы образования. Игорь Карпенко подчеркнул, что форум является отличной формой взаимодействия с молодежью, во время которого поднимаются неожиданные вопросы и темы. Ведь для того, чтобы подготовить грамотных специалистов, важно услышать запрос молодых людей и совершенствовать систему образования в тех областях знания, которые требуют особого внимания по мнению студентов.

Далее состоялся открытый диалог с почетным гостем, во время которого можно было задать волнующие во­просы и поделиться свежими идеями. Долгожданным событием форума был запуск молодежного YouTube-­канала «В объективе — молодежь». Ряд вопросов был посвящен концепции канала, прогнозам его развития и идеям относительно контента. Первое видео скоро появится на канале и будет по­священо данному форуму.

Приятной частью мероприятия стала церемония награждения авторов лучших видео-роликов по итогам конкурса «Блогосфера 1.0».

Анна ХАДКЕВИЧ.