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Дубровенский район посетили сотрудники Витебского областного управления МЧС

25.02.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенский район посетили сотрудники Витебского областного управления МЧС

На прошлой неделе Дубровенский район посетила большая группа сотрудников Витебского областного управления МЧС во главе с его руководителем Сергеем Мелешкиным. Цель визита — профилактика пожаров и гибели людей от внешних причин, мониторинг работы смотровых комиссий и координация совместной работы всех субъектов профилактики.

В ходе проведенного мероприятия пожарные посетили более 500 домовладений на территории Зарубского, Добрынского и Малобаховского сельсоветов, встретились с учащимися Зарубской школы и жителями аг.Зарубы.

Посещая жителей населенных пунктов, сотрудники МЧС обращали внимание на состояние печей и электропроводки, наличие и исправность пожарных извещателей, со­блюдение правил собственной без­опасности. В беседах с населением выяснили, кто и как часто проводит разъяснительную и профилактиче­скую работу, контролирует выполнение предписаний и поведение человека в быту и на производстве.


Дубровенский район посетили сотрудники Витебского областного управления МЧС

Подведение итогов мониторинга состоялось в присутствии председателей сельисполкомов и представителей всех заинтересованных служб. Сергей Мелешкин акцентировал внимание присутствующих на тревожной статистике по гибели людей от внешних причин. Он в доступной форме на конкретных примерах рассказал об основных причинах гибели людей, возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Бесконтрольность, безответствен­ность и безразличие порождают возникновение чрезвычайных ситуаций и зачастую гибель человека. Поэтому С.Мелешкин обратил внимание на необходимость ответ­ственного отношения к своим обязанностям всех служб и субъектов профилактики и призвал быть неравнодушными к окружающим людям и  происходящим событиям.

Эту же мысль продолжила и Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома. Она подчеркнула, что только сообща можно решить все проблемы и потребовала принципиального и ответственного отношения к выполнению обязанностей каждого сотрудника на своем рабочем месте.

Следующим этапом в решении вопросов обеспечения безопасно­сти жизнедеятельности и подтверждении совместной слаженной профилактической работы в районе станет проведение акции «Единый республиканский день безопасности», которая пройдет с 20 февраля по 1 марта.

 Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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На прошлой неделе Дубровенский район посетила большая группа сотрудников Витебского областного управления МЧС во главе с его руководителем Сергеем Мелешкиным.
 
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