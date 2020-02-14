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Дубровенские школьники встретились с представителями Витебской государственной академии ветеринарной медицины

14.02.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенские школьники встретились с представителями Витебской государственной академии ветеринарной медицины

Кем ты будешь, когда вырастешь? Это классический во­прос каждому из нас задавали еще в детстве. Ответ на него менялся в зависимости от возраста и интересов. Но в преддверии получения аттестата зрелости он звучит наиболее актуально: кем стать?

Определенную роль в выборе профессии играет и проф­ориентационная работа, проводимая в школах района. Многие мероприятия, в том числе встречи с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия — далеко не полный перечень того, что предлагается школьникам, чтобы они нашли свое призвание.

Пять месяцев учебного года позади. Впереди у выпускников ответственный выбор будущей профессии, который они должны сделать уже сейчас. Середина учебного года — самое время для одиннадцатиклассников определиться с профессиональным путем, сознательно выбрать учебное заведение для получения дальнейшего образования.

Ежегодно на встречу с учащимися выпускных классов школ Дубровенского района приезжают представители различных учебных заведений Республики Беларусь, чтобы пригласить их стать студен­тами. Так, 31 января в средней школе №1 г. Дубровно для учащихся 11 классов школ Дубровенского района прошла встреча с представителями Витебской государственной академии ветеринарной медицины.

Сотрудники учреждения образования познакомили выпускников с правилами поступления в академию, специальностями. Учащиеся посмотрели видеоролик, в котором узнали все аспекты обучения и жизни в академии.

Представители особое внимание уделили инфраструктуре учебного заведения, условиям проживания в общежитиях, клубам по интересам, спортивным секциям и прочим возможностям организации досуговой деятельности и развития творческих способностей личности.

 

 
 
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Кем ты будешь, когда вырастешь? Это классический во­прос каждому из нас задавали еще в детстве. Ответ на него менялся в
 
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