Докшицкая молодёжь готова оказать помощь

Источник материала: Новости Докшицы





Белорусский республиканский союз молодежи во всех регионах области организует работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям

Телефоны помощи созданы в каждом территориальном комитете БРСМ для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет. Волонтеры подскажут телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения. Если линия в определенном городе будет долго занята, то все нуждающиеся в помощи смогут обратиться по телефону областной горячей линии и наши волонтеры оперативно передадут информацию.

По желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные горячие линии будут работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 17.00. Телефон областной горячей линий Витебске 8 (0212) 66-20-87 будет работать с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. В Докшицком районе за помощью можно обратится по телефону 5-59-36.

Во время непростой эпидемиологической обстановки в мире БРСМ проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью через социальные сети. На днях союз молодежи запустил в социальных сетях челлендж #спасибомедикам в знак признательности людям, которые каждый день заступают на медицинский пост и благодаря которым эпидемиологическая обстановка в Беларуси находится под контролем.