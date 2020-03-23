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4 авто столкнулись сегодня утром на Минской кольцевой дороге

23.03.2020 23:48 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Авария произошла на юге города, недалеко от пересечения с улицей Кижеватова. По данным ГАИ, предварительно виновником инцидента считается водитель автомобиля Skoda, а причиной - несоблюдение безопасной дистанции. Именно водитель Skoda  совершил столкновение с Volkswagen, который от удара отбросило на ехавший впереди Fiat. Тот, в свою очередь, врезался в автомобиль Lada. Сообщается, что в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen, ее отвезли в больницу. 
 
 
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Авария произошла на юге города, недалеко от пересечения с улицей Кижеватова. По данным ГАИ, предварительно виновником инцидента считается водитель автомобиля Skoda,...
 
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