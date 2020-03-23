Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 авто столкнулись сегодня утром на Минской кольцевой дороге Авария произошла на юге города, недалеко от пересечения с улицей Кижеватова. По данным ГАИ, предварительно виновником инцидента считается водитель автомобиля Skoda,...

Авария произошла на юге города, недалеко от пересечения с улицей Кижеватова. По данным ГАИ, предварительно виновником инцидента считается водитель автомобиля Skoda, а причиной - несоблюдение безопасной дистанции. Именно водитель Skoda совершил столкновение с Volkswagen, который от удара отбросило на ехавший впереди Fiat. Тот, в свою очередь, врезался в автомобиль Lada. Сообщается, что в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen, ее отвезли в больницу.