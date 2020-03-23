|
4 авто столкнулись сегодня утром на Минской кольцевой дороге
23.03.2020 23:48 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTАвария произошла на юге города, недалеко от пересечения с улицей Кижеватова. По данным ГАИ, предварительно виновником инцидента считается водитель автомобиля Skoda, а причиной - несоблюдение безопасной дистанции. Именно водитель Skoda совершил столкновение с Volkswagen, который от удара отбросило на ехавший впереди Fiat. Тот, в свою очередь, врезался в автомобиль Lada. Сообщается, что в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen, ее отвезли в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла на юге города, недалеко от пересечения с улицей Кижеватова. По данным ГАИ, предварительно виновником инцидента считается водитель автомобиля Skoda,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)