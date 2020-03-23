﻿ Столичные оперативники задержали человека, который, возможно, выращивал и сбывал марихуану. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Столичные оперативники задержали человека, который, возможно, выращивал и сбывал марихуану

23.03.2020 23:48 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

И агроном, и торговец. Столичные оперативники задержали человека, который, возможно, выращивал и сбывал марихуану. Как рассказал 47-летний мужчина, семена конопли он приобрел примерно год назад в Украине, а своим хобби занялся уже дома в Минске. Наркотик он продавал знакомым по старинке  – из рук в руки. В день к предпринимателю могли наведаться 8 клиентов. Кстати, во время спецоперации у него в гостях как раз находились двое покупателей. Они также задержаны. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И агроном, и торговец. Столичные оперативники задержали человека, который, возможно, выращивал и сбывал марихуану. Как рассказал 47-летний мужчина, семена конопли он...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика