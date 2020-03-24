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Столичная милиция задержала 23-летнего парня по подозрению в мошенничестве

24.03.2020 19:34 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Заработать быстро, но за небольшую услугу. Столичная милиция задержала 23-летнего парня по подозрению в мошенничестве. По оперативной информации, начиная с 2018 года, молодой человек находил в соцсетях ребят, которым предлагал оформить на себя рассрочку и получить за это вознаграждение до 150 рублей. Сам аферист представлялся специалистом по продаже гаджетов и обещал перепродать девайс и лично погашать платежи. Уже установлено порядка 60 человек, которые купились на обещания подозреваемого. Сумма ущерба подсчитывается. 
 
 
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Заработать быстро, но за небольшую услугу. Столичная милиция задержала 23-летнего парня по подозрению в мошенничестве. По оперативной информации, начиная с 2018 года,...
 
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