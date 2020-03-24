Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичная милиция задержала 23-летнего парня по подозрению в мошенничестве Заработать быстро, но за небольшую услугу. Столичная милиция задержала 23-летнего парня по подозрению в мошенничестве. По оперативной информации, начиная с 2018 года,...

Заработать быстро, но за небольшую услугу. Столичная милиция задержала 23-летнего парня по подозрению в мошенничестве. По оперативной информации, начиная с 2018 года, молодой человек находил в соцсетях ребят, которым предлагал оформить на себя рассрочку и получить за это вознаграждение до 150 рублей. Сам аферист представлялся специалистом по продаже гаджетов и обещал перепродать девайс и лично погашать платежи. Уже установлено порядка 60 человек, которые купились на обещания подозреваемого. Сумма ущерба подсчитывается.