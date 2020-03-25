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Молодежь Витебской области сможет рассказать о малой родине в ходе областного конкурса видеороликов «Витебщина LIVE 2020!»

25.03.2020 — | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Молодежь Витебской области сможет рассказать о малой родине в ходе областного конкурса видеороликов «Витебщина LIVE 2020!»

Молодежь Витебской области сможет рассказать о малой родине в ходе областного конкурса видеороликов «Витебщина LIVE 2020!» В год малой родины Витебский областной комитет ОО «БРСМ» выступил организатором областного конкурса видеороликов, который пройдет с 23 марта по 26 апреля.

«Мы призываем молодых людей рассказать о своей малой родине, достопримечательностях, истории и легендах в формате видео. Сделать своеобразный видео-тур для организаторов и пользователей интернета о месте, где живешь. В творчестве и идеях участников мы не ограничиваем – главное интересно и увлекательно», — отметил второй секретарь областного комитета Владимир Бабичев.

Участие в конкурсе смогут принять все желающие в возрасте от 14 до 31 года, отправив до 26 апреля свои видеоработы в адрес организаторов.

Победителей конкурса определят до 10 мая, дополнительно одного победителя смогут выбрать путем народного голосования в группе «Витебская областная организация БРСМ» в социальной сети ВКонтакте. В голосовании примут участие не более 15 работ, предварительно отобранных членами жюри.

 
 
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Молодежь Витебской области сможет рассказать о малой родине в ходе областного конкурса видеороликов «Витебщина LIVE 2020!» В год малой родины Витебский областной
 
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