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Три человека погибли из-за природных пожаров с начала года в Беларуси

30.03.2020 19:06 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил представитель МЧС Андрей Юржиц. Только за три прошедших месяца в стране произошло более 1400 природных пожаров. В результате возгораний есть и погибшие, и пострадавшие. Уничтожено 13 хозпостроек, 11 повреждено. При этом общая площадь ЧП составила почти 600 гектаров. Для сравнения скажу, что этот периметр сопоставим с площадью трех стран - таких, как Монако.     

Тем временем специалисты делают все необходимое, чтобы предотвратить последствия ЧП. Для подготовки к пожароопасному сезону уже проведено 15 тысяч километров минерализованных полос. В системе Минлесхоза для тушения возгораний есть более 250 пожарно-химических станций и свыше 660 пунктов противопожарного инвентаря.

Отметим, что из-за пала травы выходные для белорусских спасателей выдались по-настоящему горячими. Пожары были зафиксированы в 10 районах Гомельской 
 
 
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Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил представитель МЧС Андрей Юржиц. Только за три прошедших месяца в стране произошло более 1400 природных пожаров. В...
 
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