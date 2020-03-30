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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В отношении мужчины, который накануне в Минске угнал автомобиль, возбуждено уголовное дело На данный момент он задержан и находится в статусе подозреваемого. Вопрос о мере пресечения должен решиться в течение трех дней. Напомним, инцидент случился в...

На данный момент он задержан и находится в статусе подозреваемого. Вопрос о мере пресечения должен решиться в течение трех дней. Напомним, инцидент случился в субботу. Фигурант подошел к микроавтобусу на парковке возле магазина. Водитель в этот момент находился в маркете, а в салоне остался его знакомый. Злоумышленник с ножом в руках потребовал, чтобы пассажир вышел и пересел на переднее сиденье. После того как мужчина убежал, подозреваемый завел транспорт и уехал. В столице был введен план "Перехват".