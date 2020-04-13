В Докшицах замироточила икона

Источник материала: Новости Докшицы



Вербное воскресенье ознаменовалось великим чудом: в Свято-Покровской церкви замироточила икона Святителя Луки Крымского.

Мироточение – явление уникальное. Считается, что подобный феномен является предвестником любых значимых событий. Это как знак, посланный с небес, чтобы люди помыслили о своих деяниях.

– Икона Святителя не только заплакала «росой», она посветлела, засияла каким-то внутренним светом, – говорит настоятель храма протоиерей Георгий Мелешко. – Это хороший знак, который обещает перемены к лучшему. Благодать Божья посылается свыше. Мы будем верить, что она поможет вылечить больных от сегодняшней эпидемии, защитит наш город от опасности. Не зря ведь Святой Лука в мирской жизни был великим доктором, и я думаю, что он услышал наши молитвы.

Сейчас икона скрыта от человеческих глаз и перенесена в алтарь, потому что ей нужен покой, считают священники и просят верующих не посещать храм по этому случаю. Не нужно этого делать. Святителю можно молиться и дома.

Тамара ОЛЬШЕВСКАЯ