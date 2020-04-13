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В Докшицах замироточила икона

13.04.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В Докшицах замироточила икона
Вербное воскресенье ознаменовалось великим чудом: в Свято-Покровской церкви замироточила икона Святителя Луки Крымского.

Мироточение – явление уникальное.  Считается, что подобный феномен является предвестником любых значимых событий.  Это как знак, посланный с небес, чтобы люди помыслили  о своих деяниях.

–  Икона Святителя не только заплакала «росой», она посветлела, засияла каким-то внутренним светом, –  говорит настоятель храма протоиерей Георгий Мелешко. –  Это хороший знак, который обещает перемены к лучшему.  Благодать Божья посылается свыше.  Мы будем верить, что она поможет вылечить больных от сегодняшней эпидемии, защитит наш город от опасности. Не зря ведь Святой Лука в мирской жизни был великим доктором, и я думаю, что он услышал наши молитвы.

Сейчас икона скрыта от человеческих глаз и перенесена в алтарь, потому что ей нужен покой, считают священники и просят верующих не посещать храм по этому случаю.  Не нужно этого делать. Святителю можно молиться и дома.

Тамара ОЛЬШЕВСКАЯ

 
 
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Вербное воскресенье ознаменовалось великим чудом: в Свято-Покровской церкви замироточила икона Святителя Луки Крымского. Мироточение – явление уникальное. ...
 
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