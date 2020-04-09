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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О популярном виде телефонного мошенничества на примере конкретного дела Вишинг не сбавляет оборотов. О популярном виде телефонного мошенничества на примере конкретного дела рассказали правоохранители. В этой истории жертвами...

Вишинг не сбавляет оборотов. О популярном виде телефонного мошенничества на примере конкретного дела рассказали правоохранители. В этой истории жертвами кибераферистов стали 9 человек, ущерб составил 6 тысяч рублей. Подозреваемого задержали в конце прошлого года — это 22-летний гражданин Украины. В Беларусь он приехал, чтобы обналичить и освоить похищенные деньги.На них молодой человек приобрел технику с целью перепродать и заработать, но не успел. Расследование уголовного дела по статье "Хищение путем использования компьютерной техники" завершено. Подробности уЭта история началась в прошлом году. В декабре в столичную милицию с одной и той же проблемой обратились 9 человек. Все они стали жертвами кибермошенников. Как рассказали правоохранители, злоумышленники звонили владельцам карт и предлагали море бонусов на выбор. Например, оформить рассрочку, получить повышенный кэшбек или увеличить лимит овердрафта. Собеседнику говорили, что подключить услугу можно во время звонка или в банке. При этом абонент акцентировал внимание, что в канун Нового года в учреждении большие очереди и лучше не тратить время зря, а действовать сейчас.В конце разговора мнимый сотрудник банка сообщал, что в течение нескольких часов придет смс-оповещение об активации бонусов. Но вместо получения желаемой услуги со счетов потерпевших утекали финансы. К примеру, 34-летняя женщина во время такого звонка согласилась на увеличенный кэшбек. А после выполнения инструкций, все же решила перезвонить в банк. Сотрудник посоветовал ей немедленно заблокировать карту, но было поздно. Мошенники уже успели похитить свыше тысячи рублей.В скором времени обвиняемый предстанет перед Фемидой. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по статье "Хищение путем использования компьютерной техники". Материалы переданы прокурору для направления в суд. Что касается подельников фигуранта, их личности еще предстоит выяснить.Как говорится, голь на выдумку хитра… А значит, мошенники продолжат придумывать легенды, чтобы получить доступ к вашему счету. В милиции напоминают, что ни под какими предлогами не стоит сообщать незнакомцам данные своей карты, даже если собеседник представился сотрудником банка. Это всего лишь вишинг.