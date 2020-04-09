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О популярном виде телефонного мошенничества на примере конкретного дела
09.04.2020 19:24 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВишинг не сбавляет оборотов. О популярном виде телефонного мошенничества на примере конкретного дела рассказали правоохранители. В этой истории жертвами кибераферистов стали 9 человек, ущерб составил 6 тысяч рублей. Подозреваемого задержали в конце прошлого года — это 22-летний гражданин Украины. В Беларусь он приехал, чтобы обналичить и освоить похищенные деньги.
На них молодой человек приобрел технику с целью перепродать и заработать, но не успел. Расследование уголовного дела по статье "Хищение путем использования компьютерной техники" завершено. Подробности у Елизаветы Лакотко.
Эта история началась в прошлом году. В декабре в столичную милицию с одной и той же проблемой обратились 9 человек. Все они стали жертвами кибермошенников. Как рассказали правоохранители, злоумышленники звонили владельцам карт и предлагали море бонусов на выбор. Например, оформить рассрочку, получить повышенный кэшбек или увеличить лимит овердрафта. Собеседнику говорили, что подключить услугу можно во время звонка или в банке. При этом абонент акцентировал внимание, что в канун Нового года в учреждении большие очереди и лучше не тратить время зря, а действовать сейчас.
В конце разговора мнимый сотрудник банка сообщал, что в течение нескольких часов придет смс-оповещение об активации бонусов. Но вместо получения желаемой услуги со счетов потерпевших утекали финансы. К примеру, 34-летняя женщина во время такого звонка согласилась на увеличенный кэшбек. А после выполнения инструкций, все же решила перезвонить в банк. Сотрудник посоветовал ей немедленно заблокировать карту, но было поздно. Мошенники уже успели похитить свыше тысячи рублей.
В скором времени обвиняемый предстанет перед Фемидой. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по статье "Хищение путем использования компьютерной техники". Материалы переданы прокурору для направления в суд. Что касается подельников фигуранта, их личности еще предстоит выяснить.
Как говорится, голь на выдумку хитра… А значит, мошенники продолжат придумывать легенды, чтобы получить доступ к вашему счету. В милиции напоминают, что ни под какими предлогами не стоит сообщать незнакомцам данные своей карты, даже если собеседник представился сотрудником банка. Это всего лишь вишинг.
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Вишинг не сбавляет оборотов. О популярном виде телефонного мошенничества на примере конкретного дела рассказали правоохранители. В этой истории жертвами...
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