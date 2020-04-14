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В Минске милиционеры задержали троих парней, которые промышляли кражами автозапчастей

14.04.2020 21:00 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Компания занималась исключительно маркой БМВ. Выходили на промысел ночью: искали подходящие модели и снимали фары, зеркала, молдинги, парктроники, значки от автомобилей. Затем все продавали через интернет. Известно, что за 2 месяца парни совершили 16 краж. Ущерб составил более 6000 рублей. У правоохранителей имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны и к другим эпизодам.

 
 
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Компания занималась исключительно маркой БМВ. Выходили на промысел ночью: искали подходящие модели и снимали фары, зеркала, молдинги, парктроники, значки от...
 
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