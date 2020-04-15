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Два пожара с разницей в час произошли в столице

15.04.2020 18:40 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня около 7 утра поступило сообщение о пожаре по улице Землемерной. Когда пожарные расчеты были на месте, дом был охвачен пламенем, из окон шел сильный дым. Огнеборцы быстро справились с огнем. В результате пожара никто не пострадал. И еще одно сообщение на пульт МЧС поступило от очевидцев по улице Вильямса. Открытым пламенем горела кровля дома с мансардным этажом. Бойцам МЧС понадобилось меньше 20 минут, чтобы справиться с пожаром. И в этом случае также пострадавших нет. Обстоятельства происшествий  предстоит выяснить экспертам. Только за последние сутки в Минске ликвидировано 15 пожаров и возгораний. 
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 7 утра поступило сообщение о пожаре по улице Землемерной. Когда пожарные расчеты были на месте, дом был охвачен пламенем, из окон шел сильный дым....
 
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