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Два пожара с разницей в час произошли в столице
15.04.2020 18:40 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTСегодня около 7 утра поступило сообщение о пожаре по улице Землемерной. Когда пожарные расчеты были на месте, дом был охвачен пламенем, из окон шел сильный дым. Огнеборцы быстро справились с огнем. В результате пожара никто не пострадал. И еще одно сообщение на пульт МЧС поступило от очевидцев по улице Вильямса. Открытым пламенем горела кровля дома с мансардным этажом. Бойцам МЧС понадобилось меньше 20 минут, чтобы справиться с пожаром. И в этом случае также пострадавших нет. Обстоятельства происшествий предстоит выяснить экспертам. Только за последние сутки в Минске ликвидировано 15 пожаров и возгораний.
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Сегодня около 7 утра поступило сообщение о пожаре по улице Землемерной. Когда пожарные расчеты были на месте, дом был охвачен пламенем, из окон шел сильный дым....
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