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На улице Кижеватова женщина попала под МАЗ
16.04.2020 09:18 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTМногочисленные ушибы и сотрясение мозга. Авария на улице Кижеватова в Минске едва не стоила жизни пешеходу. Момент ДТП попал на видео. Как сообщили в ГАИ, женщина начала переходить дорогу уже на красный сигнал светофора, а в этот момент МАЗ тронулся с места на зеленый свет. Водитель не заметил барышню и, как итог, она оказалась под колесами тяжеловеса. На месте инцидента работали дорожная милиция, следователи и эксперты.
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Многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Авария на улице Кижеватова в Минске едва не стоила жизни пешеходу. Момент ДТП попал на видео. Как сообщили в ГАИ, женщина...
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