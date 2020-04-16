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На улице Кижеватова женщина попала под МАЗ

16.04.2020 09:18 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Многочисленные ушибы и сотрясение мозга.  Авария на улице Кижеватова в Минске едва не стоила жизни пешеходу. Момент ДТП попал на видео. Как сообщили в ГАИ, женщина начала переходить дорогу уже на красный сигнал светофора, а в этот момент МАЗ тронулся с места на зеленый свет. Водитель не заметил барышню и, как итог, она оказалась под колесами тяжеловеса. На месте инцидента работали дорожная милиция, следователи  и эксперты. 

 
Теги: Минск
 
 
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Многочисленные ушибы и сотрясение мозга.  Авария на улице Кижеватова в Минске едва не стоила жизни пешеходу. Момент ДТП попал на видео. Как сообщили в ГАИ, женщина...
 
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