ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сезон байков. На столичных мотодромах ажиотаж

16.04.2020 16:04 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Оседлать байк и научиться на нем перемещаться  быстро и безопасно. Желающих пересесть с автомобиля на двухколесный транспорт этой весной в Минске традиционно  много. На столичных мотодромах, по словам инструкторов, ажиотаж. Курсантов обучают некоторым пунктам теории и практики месяц. Основные элементы, которые сдают на экзамене, - это проезд доски, змейки, восьмерки и объезд препятствия с разгона. Но главный совет от профессионалов - соблюдать все правила безопасности.
На столичных мотодромах проводят и контраварийную подготовку  - в качестве дополнительных занятий. Курсантов готовят на отдельной площадке. Там отрабатывают более сложные элементы,  чтобы быстро научиться проходить повороты и выдерживать баланс в экстремальной ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оседлать байк и научиться на нем перемещаться  быстро и безопасно. Желающих пересесть с автомобиля на двухколесный транспорт этой весной в Минске традиционно ...
 
Новости дня
Новости регионов
 
На улице Кижеватова женщина попала под МАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика