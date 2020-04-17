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В связи с профилактическими рекомендациями службы Докшицкого района перешли на новый формат работы

17.04.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В связи с профилактическими рекомендациями службы Докшицкого района перешли на новый формат работы

 

Если несколько недель назад пожарные инспекторы были частыми гостями в садах и школах, рабочих коллективах, то уже с 1 апреля они выбрали другую форму работы.

Быть всегда на связи с теми, кто нуждается в помощи, спасателям помогает обычный телефон.

— Алло, здравствуйте, вам звонит 101.

С таких слов сейчас начинается каждый рабочий день инспектора пропаганды РОЧС Ивана Скурата.  Он звонит пожилым гражданам, сельским жителям и напоминает правила пожарной безопасности, а также о том, как защитить себя и своих близких от бедствия.  Подробно объясняет, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций и по каким номерам вызывать аварийные службы.  Обязательно поинтересуется, есть ли в доме автономный пожарный извещатель, так как этот маленький помощник спас не одну жизнь.

Поскольку многие пожилые люди живут в своих собственных домах и имеют приусадебные участки, МЧС уделяет значительное внимание правилам сжигания мусора и напоминает об опасности выжигания сухой растительности.  Случается, люди говорят о своих проблемных вопросах, которые инспектор, как говорится, обязательно берет на «карандаш».

— Спасибо за внимание и за то, что не забыли о нас, — обычно такими словами заканчивается разговор.

Консультации по телефону проводят сотрудники ГГиМ Докшицкого РОВД

Сотрудники группы по гражданству и миграции РОВД предлагают воспользоваться консультацией по телефону. 2-14-32 во вторник и пятницу с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;  в среду — с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00, в четверг и субботу — с 8.00 до 13.00.  Выходные: воскресенье, понедельник.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно прибывшие в страну, могут зарегистрироваться на portal.gov.by.

 
 
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  Если несколько недель назад пожарные инспекторы были частыми гостями в садах и школах, рабочих коллективах, то уже с 1
 
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