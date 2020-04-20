ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

КГК Витебской области проведет горячую линию по обеспеченности аптек и медучреждений средствами защиты

20.04.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

КГК Витебской области проведет горячую линию по обеспеченности аптек и медучреждений средствами защиты

Комитет государственного контроля Витебской области 20 апреля проведет горячую линию с жителями региона, на которую можно обратиться по вопросу отсутствия в аптечной сети масок, антисептиков и необеспеченности медицинского персонала средствами индивидуальной защиты, сообщили в КГК региона.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00 — 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-89-39.

КГК области регулярно проводит мониторинг. 13 апреля специалисты установили, что маски (повязки), спиртосодержащие дезинфицирующие средства отсутствовали более чем у 20% проверенных частных аптек либо их было мало. Всего проверили 173 аптеки. Через три дня был снова проведен мониторинг. Ситуация с обеспеченностью средствами защиты и антисептиков улучшилась.

В настоящее время изготовлением масок занимаются более 60 организаций Витебской области различных форм собственности. Их производственные мощности позволяют выпускать до 300 тыс. штук масок в сутки. Налажено производство антисептических средств на заводах концерна «Белгоспищепром».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственного контроля Витебской области 20 апреля проведет горячую линию с жителями региона, на которую можно обратиться по вопросу отсутствия
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика