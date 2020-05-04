Землю с воинских захоронений Витебской области передали в храм-памятник в честь Всех Святых

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Витебской области сегодня завершили региональный этап акции «Во славу общей Победы». Передача земли с воинских захоронений прошла на мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачском районе в очередную годовщину прорыва партизанами нацистского окружения.

За время акции в регионе горсти земли были взяты с воинских захоронений 23 районов и городов. Всего с 1485 памятных мест. Еще одна капсула была передана из Смоленской области. Это капсула с землей с могилы Героя Советского Союза Михаила Егорова, он был в числе тех, кто водрузил знамя Победы на Рейхстаг. Уроженец Смоленщины также в 1944 году прорывал кольцо блокады Полоцко-Лепельской партизанской зоны.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв поблагодарил ветеранов за их вклад в общую Победу. «Эта символическая акция — шаг памяти о Великой Отечественной войне. 75-летие Победы отмечаем с особым чувством благодарности ко всем ветеранам и заверяем, что история войны общая для всех — белорусов, россиян, поляков, латышей, украинцев и других народов», — сказал он.





Губернатор отметил, что акция «Во славу общей Победы» служит сохранению исторической правды о военных действиях, увековечиванию имен героев. «Великая Победа объединяет поколения, является примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание», — добавил Николай Шерстнёв. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал бережно хранить в памяти славные подвиги предков.





Акция «Во славу общей Победы» проходила повсеместно. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях Великой Отечественной войны, собраны символические горсти земли. Кроме того, были приведены в порядок могилы, изучались документы, стали известны новые имена погибших. Капсулы с землей передают в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.