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О снижении ставок единого налога

25.05.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

О снижении ставок единого налога

 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143  «О поддержке экономики» принято решение Витебского областного Совета депутатов от 12.05.2020 №157  «О налогообложении», согласно которому во II и III кварталах 2020 года  уменьшены в два раза ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

В связи с этим, индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, обязаны предоставить уточненные налоговые декларации за II квартал 2020 года. 

Определение индивидуальными предпринимателями за II и III кварталы 2020 года сорократной суммы единого налога, предусмотренной п. 14 ст. 342 Налогового Кодекса Республики Беларусь, производится исходя из размера ставок единого налога, без учета снижения размера ставок, предусмотренного решением Витебского областного Совета депутатов.

 

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  В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143  «О поддержке экономики» принято решение Витебского
 
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