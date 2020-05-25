О снижении ставок единого налога

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» принято решение Витебского областного Совета депутатов от 12.05.2020 №157 «О налогообложении», согласно которому во II и III кварталах 2020 года уменьшены в два раза ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

В связи с этим, индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, обязаны предоставить уточненные налоговые декларации за II квартал 2020 года.

Определение индивидуальными предпринимателями за II и III кварталы 2020 года сорократной суммы единого налога, предусмотренной п. 14 ст. 342 Налогового Кодекса Республики Беларусь, производится исходя из размера ставок единого налога, без учета снижения размера ставок, предусмотренного решением Витебского областного Совета депутатов.

Сектор информационно-разъяснительной

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