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Тюльпановое озеро разлилось по улице К. Маркса в Докшицах

25.05.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

 

Тюльпановое озеро разлилось по улице К. Маркса в Докшицах

 

Когда проезжаешь по улице К. Маркса в Докшицах, в глаза всегда бросается немаленький по размерам и очень яркий цветник с веселой самодельной мельницей в центре. Сейчас, в мае, участок полыхает красным тюльпановым пламенем. Алых цветов там даже не десятки – несколько сотен.

Заинтересовались, кто же хозяйничает над всем этим великолепием. И как же удивились, когда оказалось, что до недавнего времени порядок на клумбах поддерживала 86-летняя пенсионерка Надежда Скулак, а помогал ей в этом деле верный спутник, муж Михаил Павлович, которому исполнилось уже 88. Год назад Надежда Юльяновна занемогла: отобрала силы, положила ее в кровать тяжелая болезнь. Михаил Павлович, для которого клятва быть вместе “в горе и радости, болезни и печали” совсем не пустые слова, преданно заботится о своей дорогой половине, с которой вместе уже 61 год, исправно ведет домашнее хозяйство и старается держать себя “в тонусе”: ездит на велосипеде, а зимой на лыжах! А вот в цветнике, признается, доводить все до ума гораздо труднее.

– Я же только на подхвате у Нади был, сильно не вникал в дело, помогал, чем мог, – волнуется новоиспеченный цветовод. – Не то что про уход – названий всех цветов не знаю. Розы и клематисы, гляньте, у меня в порядке, тюльпаны, нарциссы, лилии – тоже, а вот остальные цветы и прополоть уже нужно, и, наверное, некоторые пересадить. Надеюсь на помощь внучки, которая к нам из Барсуков ежедневно наведывается, но ведь и у нее семья, работы невпроворот…

О том, чтобы цветник уменьшить или совсем убрать, посадить, скажем, газон, Михаил Павлович даже мысли не допускает: в этот кусочек земли вложена душа его Надежды. Вот и занимается бывший водитель сельхозтехники, которого сейчас называли бы дальнобойщиком, ведь исколесил он за несколько десятков лет работы всю Россию вдоль и поперек, непривычным для себя делом. Однако как человек, чьи трудовые достижения отмечены двумя орденами – Дружбы народов и Трудового Красного Знамени, рядом медалей и нагрудных знаков, и в новом “амплуа” не позволяет себе равнодушного отношения. А это значит, пока у него будут силы, будет покачиваться под щедрым майским солнцем тюльпановое озеро.

Солнечный человек Михаил Скулак.

Елена НЕСТЕРЕНОК.

Фото автора.

 
 
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    Когда проезжаешь по улице К. Маркса в Докшицах, в глаза всегда бросается немаленький по размерам и очень яркий
 
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