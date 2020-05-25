Почему вырезают сады в хозяйствах Докшицкого района?

Источник материала: Новости Докшицы





Жительницу деревни Замосточье Ирину Иващенок взволновало то, что в этом населенном пункте стали вырезать сад. Она позвонила в редакцию и просила прекратить это “нехорошее”, с ее точки зрения, дело, мотивируя тем, что сад – это память о тех людях, которые его сажали.

Действительно, в 50-х, начале 60-х годов ХХ века практически во всех хозяйствах стали разбивать сады. Вызвано это было несколькими причинами. К этому времени страна, ужасно разоренная войной, немного залечила раны, справилась с послевоенным голодом и стала думать о лучшем, в том числе и про фрукты для детей, сырье для промышленного производства варений и джемов и, конечно, об украшении выжженной военным пожаром земли. Сады колхозники сажали с удовольствием, саженцы были дорогими, и тот, кому удавалось выпросить у председателя хоть один, чтобы посадить у своего дома, был бесконечно рад. Количество садовых деревьев на усадьбе еще долгое время считалось свидетельством состоятельности хозяев. А для деревенской детворы самым интересным приключением было слазить за яблоками в чужой сад.

Но, как известно, нет ничего вечного на земле и у каждого времени свои, как говорят, признаки и привязанности. Закончилась эпоха и вышеуказанных садов. В первую очередь, потому, что они элементарно устарели. Средний срок “эксплуатации” сортов яблонь тех пор, который определяется 25 годами, превышен в два раза. Последние лет 25-30 за деревьями вообще никто не ухаживал по той простой причине, что население в деревнях уменьшилось, и на это дело, как и на сбор урожая, если бы он даже и был, элементарно не хватало рабочих рук.

О том, что яблоки завозим из-за границы, а не выращиваем свои, разговор отдельный. Если кратко, то подход к производству фруктов сейчас нужен совсем другой, чем выращивание их в колхозном саду, и сорта тоже новые.

И, самое главное, сад для сельхозпредприятия является средством производства, как и фермы, мехдвор и т. д., а земля, на которой он посажен, находится на его балансе. И именно поэтому хозяйство имеет полное право ей распоряжаться. Как сообщил редакции и. о. директора ОАО “Замосточанское” Андрей Янчак, правлением принято решение о списании сада как материального средства, срок эксплуатации которого закончился. Поэтому деревья сейчас выкорчевываются, а освобожденная земля пойдет под пастбище для скота.

Кстати, подобный подход к тому, что уже, к сожалению, не украшает землю, а наоборот, свидетельствует об отсутствии хозяйского мышления, несколько лет назад ввел тогдашний руководитель ОАО “Докшицкий райагросервис” Николай Шульгат. Старый сад в Березовке был выкорчеван, а в другом месте посажен. Нынешней весной взялись за подобное дело в ОАО “Торгуны”. Разбираются с садом в агрогородке, а в Стенке на еще большей площади ждет своей очереди следующий старый сад. А что касается садовой красоты, то кто запрещает каждому создать ее на собственной усадьбе?

Тамара ОЛЬШЕВСКАЯ.