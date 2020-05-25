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Жители города Докшицы встретились с медведицей

25.05.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Жители города Докшицы встретились с медведицей

Бурый медведь из Красной книги Беларуси уже не впервые попадает в ленту новостей. Помните, были сюжеты о разграбленных ульях и напуганных жителях деревень около сурожских лесов на Витебщине? Потом еще один косолапый попал под колеса грузовика в Могилевской области… На этот раз мишка устроил переполох в Докшицком районе.

О встрече с хищником нам рассказала Дарья Лисица из Докшиц:

– Это произошло 8 мая, когда мы с мужем возвращались в райцентр из Березовки. Был десятый час вечера, понятно, темно. Едем, разговариваем, и вдруг муж крикнул: “Тормози!”. Я не поняла почему, но остановилась. И только потом увидела, как блеснули глаза великого темного комка, который перебегал дорогу. Перед ним еще один, поменьше. Это была медведица с медвежонком. Я очень перепугалась тогда. Неизвестно, чем бы могла закончиться та встреча с хищниками, если бы муж вовремя не отреагировал.

Дарья вспоминает, что произошло это на дороге между Турками и Отрубком. А вот на днях один из наших корреспондентов, когда находился в командировке, разговаривал с дорожниками, что ремонтировали участок дороги в направлении Витуничи – Березки. Они рассказали, что буквально несколько минут назад тоже видели медведя, а перед ним еще и лося.

– Такое перемещение медведей обусловлено тем, что нынешняя зима выдалась чрезвычайно мягкой, бесснежной, – объясняет директор общественного объединения “Белорусское общество охотников и рыболовов” Николай Костюк. – К тому же, в последние годы произошел значительный прирост медведей, и из-за большой плотности звери начали искать себе новые места обитания. Кстати, прирост произошел не только у медведей, но и у всех хищников. Это природное явление. Напомню, что по-прежнему охотиться на бурого, занесенного в Красную книгу, запрещается.

Татьяна ПОДБЕРЕЗКАЯ.

 
Теги: Новости
 
 
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Бурый медведь из Красной книги Беларуси уже не впервые попадает в ленту новостей. Помните, были сюжеты о разграбленных ульях и
 
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