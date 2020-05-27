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В Витебске водитель предъявил инспектору поддельные российские права
27.05.2020 10:16 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЭкипаж ГАИ остановил автомобиль ВАЗ для проверки документов. Нервозность шофера показалась правоохранителям подозрительной, и они решили проверить водительское удостоверение по базе ГИБДД России. Здесь-то и оказалось, что мужчина никогда не получал прав за рубежом. В отношении фигуранта составлен протокол за управление автомобилем без прав. Не исключено, что за поддельное удостоверение мужчина понесет уголовную ответственность.
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Экипаж ГАИ остановил автомобиль ВАЗ для проверки документов. Нервозность шофера показалась правоохранителям подозрительной, и они решили проверить водительское...
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