Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебске водитель предъявил инспектору поддельные российские права Экипаж ГАИ остановил автомобиль ВАЗ для проверки документов. Нервозность шофера показалась правоохранителям подозрительной, и они решили проверить водительское...

Экипаж ГАИ остановил автомобиль ВАЗ для проверки документов. Нервозность шофера показалась правоохранителям подозрительной, и они решили проверить водительское удостоверение по базе ГИБДД России. Здесь-то и оказалось, что мужчина никогда не получал прав за рубежом. В отношении фигуранта составлен протокол за управление автомобилем без прав. Не исключено, что за поддельное удостоверение мужчина понесет уголовную ответственность.