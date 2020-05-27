ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске водитель предъявил инспектору поддельные российские права

27.05.2020 10:16 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Экипаж ГАИ остановил автомобиль ВАЗ для проверки документов. Нервозность шофера показалась правоохранителям подозрительной, и они решили проверить водительское удостоверение по базе ГИБДД России. Здесь-то и оказалось, что мужчина никогда не получал прав за рубежом. В отношении фигуранта составлен протокол за управление автомобилем без прав. Не исключено, что за поддельное удостоверение мужчина понесет уголовную ответственность.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипаж ГАИ остановил автомобиль ВАЗ для проверки документов. Нервозность шофера показалась правоохранителям подозрительной, и они решили проверить водительское...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске погиб 6-летний ребенок. В избиении мальчика подозревают отчима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика