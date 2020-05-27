Аттестаты выпускникам школ Витебской области вручат на свежем воздухе

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Вручение аттестатов выпускникам школ Витебской области состоится на свежем воздухе. Торжественные мероприятия пройдут 10-11 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

По рекомендации управления практически все мероприятия запланированы на 10 июня. В зависимости от количества детей и выпускных классов руководство учреждений образования самостоятельно примет решение о разведении по времени церемоний вручения аттестатов. В целях безопасности на празднике родителей рассадят с учетом социального дистанцирования. Решение об ограничении продажи алкоголя в эти дни отдано на откуп местным органам власти.

В ближайшие дни администрации школ совместно с родителями и детьми определятся по формату проведения выпускных вечеров. «В традиционном понимании, как это было раньше, их, конечно, не будет. Однако мы не хотим лишать выпускников праздника. Варианты, каким образом его провести, сейчас обсуждаются», — отметили в управлении.

В Витебской области свидетельство о получении общего базового образования в этом году вручат 9 567 подросткам. Аттестаты об окончании средней школы получат 5 520 одиннадцатиклассников.