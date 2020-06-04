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Столичные бойцы наркоконтроля задержали в Минске 29-летнего покупателя дурманов

04.06.2020 19:22 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Он хотел быть бизнесменом, но стартап оказался неудачным. А все потому, что зарабатывать решил на запрещенных веществах. Но обо всем по порядку. Столичные бойцы наркоконтроля задержали в Минске 29-летнего покупателя дурманов. Операция состоялась на улице Связистов. При себе у парня было 5 граммов марихуаны. Задержанный рассказал, что наркотик покупал у знакомого. Последний вскоре тоже оказался в стенах милиции. Брали сбытчика в подъезде дома. Это 35-летний минчанин. Его жилище осмотрели оперативники и обнаружили 112 граммов запрещенного вещества. 
 
Теги: Минск
 
 
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Он хотел быть бизнесменом, но стартап оказался неудачным. А все потому, что зарабатывать решил на запрещенных веществах. Но обо всем по порядку. Столичные бойцы...
 
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