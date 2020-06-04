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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тела двух младенцев обнаружены в одной из квартир Минска О том, что в жилище могут находиться мертвые дети, в милицию сообщили гости хозяйки. Во время застолья женщина рассказала мужчинам, что дома спрятаны тела...

О том, что в жилище могут находиться мертвые дети, в милицию сообщили гости хозяйки. Во время застолья женщина рассказала мужчинам, что дома спрятаны тела новорожденных. На месте происшествия работали следователи, эксперты и милиция. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили одного погибшего ребенка на балконе. Со слов матери, тело второго она хранила в морозильнике. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, с ней работают следователи.