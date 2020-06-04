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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан 20-летний парень, который вовлек в занятие проституцией молодую барышню Установлено, что подозреваемый познакомился с ней в интернете, пригласил на кофе, а заодно обсудил бизнес-идею. В итоге девушка оказывала интимные услуги с декабря...

Установлено, что подозреваемый познакомился с ней в интернете, пригласил на кофе, а заодно обсудил бизнес-идею. В итоге девушка оказывала интимные услуги с декабря 2019 по март 2020 года. Юноша от ее имени переписывался с потенциальными клиентами и договаривался о месте встречи.