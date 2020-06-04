|
В Минске задержан 20-летний парень, который вовлек в занятие проституцией молодую барышню
04.06.2020 19:22 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTУстановлено, что подозреваемый познакомился с ней в интернете, пригласил на кофе, а заодно обсудил бизнес-идею. В итоге девушка оказывала интимные услуги с декабря 2019 по март 2020 года. Юноша от ее имени переписывался с потенциальными клиентами и договаривался о месте встречи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что подозреваемый познакомился с ней в интернете, пригласил на кофе, а заодно обсудил бизнес-идею. В итоге девушка оказывала интимные услуги с декабря...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)