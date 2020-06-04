﻿ В Минске задержан 20-летний парень, который вовлек в занятие проституцией молодую барышню. 21.by
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В Минске задержан 20-летний парень, который вовлек в занятие проституцией молодую барышню

04.06.2020 19:22 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Установлено, что подозреваемый познакомился с ней в интернете, пригласил на кофе, а заодно обсудил бизнес-идею. В итоге девушка оказывала интимные услуги с декабря 2019 по март 2020 года. Юноша от ее имени переписывался с потенциальными клиентами и договаривался о месте встречи. 
 
 
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Установлено, что подозреваемый познакомился с ней в интернете, пригласил на кофе, а заодно обсудил бизнес-идею. В итоге девушка оказывала интимные услуги с декабря...
 
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