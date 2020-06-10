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В Минске правоохранители задержали мужчину, который предлагал квартиры по заниженным ценам

10.06.2020 09:20 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Сказка стоит дорого- в Минске правоохранители задержали мужчину, который предлагал своим знакомым квартиры в одном из жилых комплексов города по заниженным ценам. А обратился в милицию один из таких обманутых знакомых афериста. Он рассказал, мол поступило предложение построить жильё, квадратный метр по цене ниже, чем была заявлена. Но получить такой бонус можно было только за деньги-15 тысяч долларов и будет скидка. А вскоре потенциальный владелец квартиры узнаёт, что апартаменты ему не принадлежат и он даже не является официально клиентом строительной фирмы.
 
Теги: Минск
 
 
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Сказка стоит дорого- в Минске правоохранители задержали мужчину, который предлагал своим знакомым квартиры в одном из жилых комплексов города по заниженным ценам....
 
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