|
17 тысяч рыболовных сетей изъяли минские таможенники
09.06.2020 20:08 — | БT
Источник материала: БTГруз следовал из Китая в адрес белорусской компании. Выявить запрещенный к ввозу на территорию ЕАЭС товар сотрудникам таможни удалось при досмотре автомобиля SCANIA. Как выяснилось, размеры ячеек рыболовных снастей значительно отличались от данных, заявленных в товаросопроводительных документах. Это и стало причиной изъятия груза. Сообщается, что общая длина сетей составила более 1 тысячи 300 километров. Этого могло бы хватить, чтобы покрыть длину таких рек, как Днепр, Неман, а также половину Припяти, протекающей по Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Груз следовал из Китая в адрес белорусской компании. Выявить запрещенный к ввозу на территорию ЕАЭС товар сотрудникам таможни удалось при досмотре автомобиля SCANIA....
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)