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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 17 тысяч рыболовных сетей изъяли минские таможенники Груз следовал из Китая в адрес белорусской компании. Выявить запрещенный к ввозу на территорию ЕАЭС товар сотрудникам таможни удалось при досмотре автомобиля SCANIA....

Груз следовал из Китая в адрес белорусской компании. Выявить запрещенный к ввозу на территорию ЕАЭС товар сотрудникам таможни удалось при досмотре автомобиля SCANIA. Как выяснилось, размеры ячеек рыболовных снастей значительно отличались от данных, заявленных в товаросопроводительных документах. Это и стало причиной изъятия груза. Сообщается, что общая длина сетей составила более 1 тысячи 300 километров. Этого могло бы хватить, чтобы покрыть длину таких рек, как Днепр, Неман, а также половину Припяти, протекающей по Беларуси.