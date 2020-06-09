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17 тысяч рыболовных сетей изъяли минские таможенники

09.06.2020 20:08 — | БT  
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Источник материала: БT

Груз следовал из Китая в адрес белорусской компании. Выявить запрещенный к ввозу на территорию ЕАЭС товар сотрудникам таможни удалось при досмотре автомобиля SCANIA. Как выяснилось, размеры ячеек рыболовных снастей значительно отличались от данных, заявленных в товаросопроводительных документах. Это и стало причиной изъятия груза. Сообщается, что общая длина сетей составила более 1 тысячи 300 километров. Этого могло бы хватить, чтобы покрыть длину таких рек, как Днепр, Неман, а также половину Припяти, протекающей по Беларуси. 

 
 
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Груз следовал из Китая в адрес белорусской компании. Выявить запрещенный к ввозу на территорию ЕАЭС товар сотрудникам таможни удалось при досмотре автомобиля SCANIA....
 
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