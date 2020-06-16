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По факту гибели пенсионерки в ДТП на улице Крупской возбуждено уголовное дело
16.06.2020 09:34 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTАвария случилась вчера в Минске на улице Крупской. По предварительной информации, 49-летний водитель за рулем мусоровоза не заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу, и наехал на нее.От полученных травм 81-летняя пострадавшая погибла на месте происшествия. Если вы стали очевидцем этой аварии, помогите следствию, поделитесь информацией. Телефонные номера 8 /017/ 389 55 55 либо /033/ 333 67 19.
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Авария случилась вчера в Минске на улице Крупской. По предварительной информации, 49-летний водитель за рулем мусоровоза не заметил пожилую женщину, которая...
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