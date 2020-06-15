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Взрыв в столице. Трое пострадавших находятся в реанимации - у всех ожоги до 15% кожного покрова
15.06.2020 19:34 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTТрое пострадавших находятся в реанимации - у всех ожоги до 15% кожного покрова. Такие данные озвучили сегодня в Минздраве. В это же время коммунальные службы с утра понедельника работали на месте взрыва в столице. Проверялись все системы жизнеобеспечения, уточняется ущерб, нанесенный соседним помещениям. Напомним, что в воскресенье примерно в половине девятого вечера на столичной улице Кольцова 23 прозвучал мощный хлопок. После этого в помещении на первом этаже начался пожар. На место инцидента выехали 9 пожарных расчетов и несколько бригад медиков.
Еще до приезда спецслужб на месте ЧП оказалась наша съемочная группа. Продолжит Александр Смирнов.
Звук от взрыва был слышен даже на соседних улицах. О его силе можно судить по внешним факторам. Рама стеклопакета отлетела на два десятка метров. Волной выбило стекла на нескольких этажах - и в соседних квартирах, и в самом подъезде.
Взрыв прогремел в воскресенье около половины девятого вечера. Уже через несколько минут на месте ЧП были первые пожарные расчеты. Три рукава подали на тушение огня, другое подразделение спасателей приступило к эвакуации жителей верхних этажей. С помощью кислородных масок на улицу вывели 8 человек, среди них одна пенсионерка, которую госпитализировали, однако после обследования ее отпустили домой. В это же время трое мужчин, которые находились в момент инцидента в квартире, как заявлено в сообщении спецслужб, выбрались из помещения самостоятельно.
Как рассказали сами погорельцы, стиральная машина была установлена рядом с газовой плитой. Что именно произошло в тот вечер, непонятно. Место ЧП осмотрели и сотрудники Мингаза. По словам специалистов, повреждений оборудования по своей линии не найдено. Поэтому в причинах взрыва должны разобраться эксперты.
Андрей Бертош, заместитель начальника УМЧС Минска: "Жилая комната полностью пострадала от огня. Вплоть до отвалившейся штукатурки, кухня в меньшей степени пострадала. Также закопчены стены подъезда, выбиты полностью стекла, выбиты стекла в квартирах вплоть до 4 этажа. Ситуация неоднозначная, не исключается как и газ, так и воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей. К квартире что-то могло находиться, потом вспыхнуть и гореть, потому что действительно выгорела вся комната в квартире".
Трое пострадавших мужчин находятся в реанимации больницы скорой помощи в стабильном тяжелом состоянии. У всех ожоги площадью до 15% кожного покрова. У одного из них черепно-мозговая травма легкой степени, у другого - перелом локтевой кости. Известно, что пострадавшие - возрастом от 40 до 45 лет.
Лариса Золотухина, заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии ожоговых больных Городской клинической больницы скорой помощи: "Состояние троих мужчин оценивается как стабильно тяжелое, пока они находятся в отделении реанимации, проводятся интенсивная терапия, диагностические манипуляции, комплексное лечение. Все для этого в больнице есть".
Взрывом выбило стекла на трех этажах и в соседних квартирах и в подъезде, закопчены стены и потолок лестничного марша. По предварительной информации МЧС, целостность конструкций жилого дома не нарушена. Отселение жильцов не проводилось. По предварительным данным, источником вспышки мог послужить самогонный аппарат. Но это лишь версия, подлинность которой проверяют специалисты.
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Трое пострадавших находятся в реанимации - у всех ожоги до 15% кожного покрова. Такие данные озвучили сегодня в Минздраве. В это же время коммунальные службы с утра...
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