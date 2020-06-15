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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв в столице. Трое пострадавших находятся в реанимации - у всех ожоги до 15% кожного покрова Трое пострадавших находятся в реанимации - у всех ожоги до 15% кожного покрова. Такие данные озвучили сегодня в Минздраве. В это же время коммунальные службы с утра...

Трое пострадавших находятся в реанимации - у всех ожоги до 15% кожного покрова. Такие данные озвучили сегодня в Минздраве. В это же время коммунальные службы с утра понедельника работали на месте взрыва в столице. Проверялись все системы жизнеобеспечения, уточняется ущерб, нанесенный соседним помещениям. Напомним, что в воскресенье примерно в половине девятого вечера на столичной улице Кольцова 23 прозвучал мощный хлопок. После этого в помещении на первом этаже начался пожар. На место инцидента выехали 9 пожарных расчетов и несколько бригад медиков.Еще до приезда спецслужб на месте ЧП оказалась наша съемочная группа. ПродолжитЗвук от взрыва был слышен даже на соседних улицах. О его силе можно судить по внешним факторам. Рама стеклопакета отлетела на два десятка метров. Волной выбило стекла на нескольких этажах - и в соседних квартирах, и в самом подъезде.Взрыв прогремел в воскресенье около половины девятого вечера. Уже через несколько минут на месте ЧП были первые пожарные расчеты. Три рукава подали на тушение огня, другое подразделение спасателей приступило к эвакуации жителей верхних этажей. С помощью кислородных масок на улицу вывели 8 человек, среди них одна пенсионерка, которую госпитализировали, однако после обследования ее отпустили домой. В это же время трое мужчин, которые находились в момент инцидента в квартире, как заявлено в сообщении спецслужб, выбрались из помещения самостоятельно.Как рассказали сами погорельцы, стиральная машина была установлена рядом с газовой плитой. Что именно произошло в тот вечер, непонятно. Место ЧП осмотрели и сотрудники Мингаза. По словам специалистов, повреждений оборудования по своей линии не найдено. Поэтому в причинах взрыва должны разобраться эксперты.Трое пострадавших мужчин находятся в реанимации больницы скорой помощи в стабильном тяжелом состоянии. У всех ожоги площадью до 15% кожного покрова. У одного из них черепно-мозговая травма легкой степени, у другого - перелом локтевой кости. Известно, что пострадавшие - возрастом от 40 до 45 лет.Взрывом выбило стекла на трех этажах и в соседних квартирах и в подъезде, закопчены стены и потолок лестничного марша. По предварительной информации МЧС, целостность конструкций жилого дома не нарушена. Отселение жильцов не проводилось. По предварительным данным, источником вспышки мог послужить самогонный аппарат. Но это лишь версия, подлинность которой проверяют специалисты.