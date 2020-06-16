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30-летний мужчина продавал респираторы без документов и разрешений
16.06.2020 19:08 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTСтоличный ОБЭП задержал 30-летнего мужчину, который продавал респираторы без документов и разрешений. Мужчину задержали буквально с поличным. Установлено, что подозреваемый покупал средства индивидуальной защиты на одном из рынков по 15 рублей, а продавал уже по 18. Клиентов мужчина искал в интернете. Милиционеры изъяли у минчанина 390 респираторов на сумму свыше 7 тысяч рублей. В отношении его составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность без госрегистрации.
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Столичный ОБЭП задержал 30-летнего мужчину, который продавал респираторы без документов и разрешений. Мужчину задержали буквально с поличным. Установлено, что...
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