Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 30-летний мужчина продавал респираторы без документов и разрешений Столичный ОБЭП задержал 30-летнего мужчину, который продавал респираторы без документов и разрешений. Мужчину задержали буквально с поличным. Установлено, что...

Столичный ОБЭП задержал 30-летнего мужчину, который продавал респираторы без документов и разрешений. Мужчину задержали буквально с поличным. Установлено, что подозреваемый покупал средства индивидуальной защиты на одном из рынков по 15 рублей, а продавал уже по 18. Клиентов мужчина искал в интернете. Милиционеры изъяли у минчанина 390 респираторов на сумму свыше 7 тысяч рублей. В отношении его составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность без госрегистрации.