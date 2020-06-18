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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском районе сотрудники наркоконтроля выявили крупную плантацию дикорастущей конопли Вблизи деревни Романовичи сотрудники наркоконтроля выявили крупную плантацию дикорастущей конопли. Находилась она рядом с заброшенными фермами на месте бывшей...

Вблизи деревни Романовичи сотрудники наркоконтроля выявили крупную плантацию дикорастущей конопли. Находилась она рядом с заброшенными фермами на месте бывшей свалки. Площади в 1,2 га были заняты плотными рядами наркорастений. На место прибыла техника местного хозяйства, трактор и рабочие несколько часов убирали растения. В общей сложности было уничтожено более полутора тонн конопли.