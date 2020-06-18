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В Гомельском районе сотрудники наркоконтроля выявили крупную плантацию дикорастущей конопли
18.06.2020 09:48 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВблизи деревни Романовичи сотрудники наркоконтроля выявили крупную плантацию дикорастущей конопли. Находилась она рядом с заброшенными фермами на месте бывшей свалки. Площади в 1,2 га были заняты плотными рядами наркорастений. На место прибыла техника местного хозяйства, трактор и рабочие несколько часов убирали растения. В общей сложности было уничтожено более полутора тонн конопли.
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Вблизи деревни Романовичи сотрудники наркоконтроля выявили крупную плантацию дикорастущей конопли. Находилась она рядом с заброшенными фермами на месте бывшей...
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