|
В столице участились случаи чрезвычайных происшествий на воде
20.06.2020 18:26 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНередко трагедии происходят не на оборудованных пляжах, а в местах, не предусмотренных для купания. Чтобы предотвратить такие случаи, спасатели вместе с правоохранителями проводят рейды. Под особым наблюдением технические водохранилища.
Про безопасный отдых Александра Кавелич (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нередко трагедии происходят не на оборудованных пляжах, а в местах, не предусмотренных для купания. Чтобы предотвратить такие случаи, спасатели вместе с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)