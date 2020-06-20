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В столице участились случаи чрезвычайных происшествий на воде

20.06.2020 18:26 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Нередко трагедии происходят не на  оборудованных пляжах, а в местах, не предусмотренных для купания. Чтобы предотвратить такие случаи, спасатели вместе с правоохранителями проводят рейды. Под особым наблюдением  технические водохранилища. 

Про безопасный отдых  Александра Кавелич (видео). 

 

 

 
 
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Нередко трагедии происходят не на  оборудованных пляжах, а в местах, не предусмотренных для купания. Чтобы предотвратить такие случаи, спасатели вместе с...
 
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