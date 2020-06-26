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В ГАИ просят помочь с розыском водителя скорой, который скрылся с места ДТП
26.06.2020 09:34 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНеуверенный и опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Так, во вторник, на 18-м километре МКАД карета скорой помощи резко вывернула из второй полосы в первую и по касательной задела стоящий грузовик. Впрочем, водитель "Газели" продолжил движение и скрылся. В Госавтоинспекции просят очевидцев, которые обладают информацией о происшествии, сообщить по телефонам 8/017 389 55 45, /017/ 389 56 56 либо 102.
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Неуверенный и опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Так, во вторник, на 18-м километре МКАД карета скорой помощи резко вывернула из второй полосы в...
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