ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ГАИ просят помочь с розыском водителя скорой, который скрылся с места ДТП

26.06.2020 09:34 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неуверенный и опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Так, во вторник, на 18-м километре МКАД карета скорой помощи резко вывернула из второй полосы в первую и по касательной задела стоящий грузовик. Впрочем, водитель "Газели" продолжил движение и скрылся. В Госавтоинспекции просят очевидцев, которые обладают информацией о происшествии, сообщить по телефонам 8/017 389 55 45, /017/ 389 56 56 либо 102.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неуверенный и опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Так, во вторник, на 18-м километре МКАД карета скорой помощи резко вывернула из второй полосы в...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Что известно на сегодняшний день по поводу ситуации с водой в нескольких районах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика