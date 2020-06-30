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По факту гибели маленького ребенка и мужчиныв столице, возбуждено уголовное дело
30.06.2020 19:10 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTСтатья "Убийство с отягчающими обстоятельствами". Сегодня утром столицу взбудоражила шокирующая новость. На улице Репина были обнаружены тела мужчины и полуторагодовалой девочки. СК предполагает падение с высоты. Такая информация появилась у них в телеграм-канале.
Сейчас следователи и эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работал наш специальный корреспондент Владимир Королев, ему слово.
Первоначально раздались душераздирающие крики. Женщина кричала: "Что ты делаешь?". После трех минут раздались хлопки.
О том, что эти хлопки окажутся страшной трагедией, многие случайные прохожие и соседи не могли даже подумать. Предварительно установлено: сперва мужчина выбросил из окна высотного дома собаку, потом малолетнюю дочь, после прыгнул сам.
Приехала реанимация минут через 5-7, следом скорая, и потом обнаружили всю картину.
О том, что случилось здесь и почему, пока говорить рано, уверяют специалисты. Соседи говорят, что погибший жил в этом доме на пятом этаже. Что именно предшествовало трагедии - совокупность факторов, обстоятельств – пока говорить рано. На место ЧП приехали и родственники погибших. Медикам пришлось оказывать им психологическую помощь. По слухам, перед трагедией мужчина пытался устроить пожар в квартире. Спасателям также предстоит провести свои экспертизы.
Сергей Кабакович, официальный представитель УСК по Минску: "Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, где в первой половине дня были обнаружены мужчина и маленький ребенок с признаками падения высоты. Устанавливаются обстоятельства. Говорить о том, с какого этажа упали, рано".
На улице, где и произошла трагедия, работали представители Центрального районного отдела СК и следователи столичного аппарата. Специалистами Комитета судебных экспертиз назначен ряд исследований. Работа над расследование продолжается.
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Статья "Убийство с отягчающими обстоятельствами". Сегодня утром столицу взбудоражила шокирующая новость. На улице Репина были обнаружены тела мужчины и...
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