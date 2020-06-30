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В столице оперативники задержали дилера параметилэфедрона

30.06.2020 19:24 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Взяли молодого человека в момент, когда он прятал закладку. Сколько тайников успел соорудить подозреваемый, расскажет Елизавета Лакотко

Профессии не взаимозаменяемые и тем не менее герой рассказа нашел себя в каждой. Столичные оперативники задержали 20-летнего парня по подозрению в незаконной реализации парметилэфедрона, проще говоря - соли. В сфере наркобизнеса молодой человек совсем недавно - меньше месяца. А вот до этого он работал поваром.
Задержанием обернулась вторая вылазка подозреваемого за день. Утром он успел соорудить тайники с двумя десятками закладок. Когда дело было сделано, юноша забрал новую партию товара весом 20 граммов, вернулся домой и расфасовал ее на разовые дозы. В лесу с этими готовыми свертками его и взяли оперативники.
Закладки, которые парень успел сделать утром, оперативники нашли. Общий вес изъятой соли составил 25 граммов. Теперь подозреваемый - фигурант уголовного дела. Будет время подумать, кем стать в будущем. 

 
 
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Взяли молодого человека в момент, когда он прятал закладку. Сколько тайников успел соорудить подозреваемый, расскажет Елизавета Лакотко.  Профессии не...
 
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