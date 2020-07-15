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Обманутые клиенты турфирмы "Капитан Тур" обратились за помощью

15.07.2020 19:22 — | БT  
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Источник материала: БT

Когда спасение утопающих - дело рук самих утопающих. К нам в программу обратились обманутые клиенты столичной турфирмы с говорящим названием "Капитан Тур". Они не смогли улететь на отдых и при этом остались без денег. Всему виной руководитель агентства, считают люди. Мужчина брал задаток на путевки, но в итоге свои обязанности не исполнял. Началась история в конце 2018 со смены в этой фирме директора. Как говорится, по старой памяти люди шли в контору, с которой уже летали на отдых. Однако новый руководитель своих клиентов использовал для своих интересов, создав, по сути, финансовую пирамиду. Брал новые заказы, чтобы погасить старые.  В 2019 правоохранители отказались возбуждать уголовное дело. Но когда количество потерпевших перевалило за 2 десятка, в дело вмешались и следователи. 

Продолжит тему Александр Камович. Для Людмилы Мазовки из Минска общение с прессой уже стало привычным делом. За полтора года разборок с директором женщина изучила все нюансы договоров, законодательства и своих прав как потребителя. А довести дело до суда, говорит, стало делом принципа. В 2018 заплатили турфирме за путевки, и началась эпопея. 

Людмила Мазовка, клиентка турфирмы: "50 % предоплата. В ноябре я оплатила еще 50 %, о чем была сделана запись. В феврале я написала в отель с просьбой выделить номер на втором этаже, на что пришел ответ, что бронь аннулирована. Мы связались с директором, он сказал, что  не может быть. Это сбой. Начал предлагать туры в другие отели". 

Всякое доверие к этой компании у людей пропало и было решено забрать деньги. Но и тут директор стал юлить и оттягивать момент. Когда стало понятно, что полюбовно решить вопрос не получится, Людмила пошла в суд. Оказалось, что Людмила с товарищами оказалась в целом списке обманутых клиентов. География - вся Беларусь. Сценарий один и тот же: люди платят, но остаются ни с чем. Причем никаких подозрений изначально у клиентов не было - до 2018 с этой фирмой летали многие. 

Что примечательно, еще в 2019 году Людмила писала заявление в милицию. Но тогда в возбуждении уголовного дела отказали. Когда же количество потерпевших перевалило за 2 десятка, делом все же занялись. Многие из несостоявшихся туристов уже даже не надеются вернуть деньги - в общей сумме это более 60 тысяч рублей. Уставной фонд общества с ограниченной ответственностью 100 рублей, на арестованных счетах средств нет, у турагенства долги перед налоговой, судами и кредиты. Сегодня суд над предприимчивым руководителем - это момент справедливости.

Директору турфирмы предъявлены обвинения по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас во время заседаний заслушивают показания пострадавших и свидетелей. Мы же продолжим следить за этим процессам и обязательно расскажем о его финале.
 
Теги: Минск
 
 
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Когда спасение утопающих - дело рук самих утопающих. К нам в программу обратились обманутые клиенты столичной турфирмы с говорящим названием "Капитан Тур". Они не...
 
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