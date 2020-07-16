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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район

16.07.2020 — | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район

В мероприятиях XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» примет участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Его визит в Витебскую область начался с посещения Оршанского района и Дубровенщины.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район


Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район


Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район

В Дубровно Григорий Алексеевич Рапота ознакомился с работой ОАО «Дубровенский льнозавод». Гостю подробно познакомили с технологической цепочкой получения льноволокна. С историей развития льноводства на Дубровенщине, достижениями, технической оснащенностью и планами развития предприятия.


Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район


Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район


Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район


Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район

Затем делегация посетила мемориальный комплекс «Рыленки», познакомились с историей освобождения Дубровенского района от немецко-фашистских захватчиков, возложили цветы к мемориальным плитам братского захоронения.

 
Теги: Витебск
 
 
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В мероприятиях XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» примет участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий...
 
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