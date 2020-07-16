Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил Дубровенский район

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В мероприятиях XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» примет участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Его визит в Витебскую область начался с посещения Оршанского района и Дубровенщины.



















В Дубровно Григорий Алексеевич Рапота ознакомился с работой ОАО «Дубровенский льнозавод». Гостю подробно познакомили с технологической цепочкой получения льноволокна. С историей развития льноводства на Дубровенщине, достижениями, технической оснащенностью и планами развития предприятия.

























Затем делегация посетила мемориальный комплекс «Рыленки», познакомились с историей освобождения Дубровенского района от немецко-фашистских захватчиков, возложили цветы к мемориальным плитам братского захоронения.