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В Минске молодой человек дал покататься прохожему на скейте, а тот похитил его

14.07.2020 08:52 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Позволил прохожему прокатиться на скейте, а тот похитил его. Поучительная история случилась в Минске. Прохожий попросил у молодого человека скейтборд, чтобы немного на нем покататься. Парень оказался не из жадных и на просьбу отреагировал положительно. Сам хозяин доски отошел в магазин. Когда же отзывчивый минчанин вернулся, ни своего скейта, ни нового знакомого он не нашел.  

 
Теги: Минск
 
 
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Позволил прохожему прокатиться на скейте, а тот похитил его. Поучительная история случилась в Минске. Прохожий попросил у молодого человека скейтборд, чтобы...
 
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