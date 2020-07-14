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В Минске молодой человек дал покататься прохожему на скейте, а тот похитил его
14.07.2020 08:52 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTПозволил прохожему прокатиться на скейте, а тот похитил его. Поучительная история случилась в Минске. Прохожий попросил у молодого человека скейтборд, чтобы немного на нем покататься. Парень оказался не из жадных и на просьбу отреагировал положительно. Сам хозяин доски отошел в магазин. Когда же отзывчивый минчанин вернулся, ни своего скейта, ни нового знакомого он не нашел.
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Позволил прохожему прокатиться на скейте, а тот похитил его. Поучительная история случилась в Минске. Прохожий попросил у молодого человека скейтборд, чтобы...
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