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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лабораторию по расфасовке контрафактных стероидов выявили в столице бойцы наркоконтроля Как сообщает МВД, группа из трех человек - это двое минчан и житель Жлобина - занимались незаконной продажей сильнодействующих веществ. Товар они заказывали в...

Как сообщает МВД, группа из трех человек - это двое минчан и житель Жлобина - занимались незаконной продажей сильнодействующих веществ. Товар они заказывали в Китае, а сбывали не только в Беларуси, но и в России. В арендуемой квартире оперативники нашли оборудование для упаковки, инструкции, наклейки и уже готовые посылки потребителям. Из оборота изъяты жидкости для инъекций и свыше полутысячи таблеток. Напарники сбывали стероиды под видом легально изготовленной продукции, упакованной на заводе. Мужчинам предъявлено обвинение по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ".