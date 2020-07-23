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В столице задержаны подозреваемые в краже зонтиков
23.07.2020 09:34 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНапарникам удалось вынести из магазина 10 изделий. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как товарищи взяли со стеллажа товар и положили в рюкзак. Сообщается, что 30-летние минчане уже привлекались к уголовной ответственности.
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Напарникам удалось вынести из магазина 10 изделий. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как товарищи взяли со стеллажа товар и...
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