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В столице задержаны подозреваемые в краже зонтиков

23.07.2020 09:34 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Напарникам удалось вынести из магазина 10 изделий. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как товарищи взяли со стеллажа товар и положили в рюкзак. Сообщается, что 30-летние минчане уже привлекались к уголовной ответственности.

 
 
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Напарникам удалось вынести из магазина 10 изделий. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как товарищи взяли со стеллажа товар и...
 
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