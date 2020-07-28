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Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью выявили преступление против правосудия по уголовному делу серых риелторов

28.07.2020 20:02 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Подкупили потерпевшую - она дала ложные показания на суде. Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью выявили преступление против правосудия по уголовному делу серых риелторов. Напомним, сейчас в суде Фрунзенского района Минска проходят слушания дела о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых четверо - трое мужчин и женщина.

Сотрудники ГУБОП  отслеживают свои материалы и во время слушаний. Оказалось, что на суде двое жителей Минска заплатили деньги одной из потерпевших, чтобы та отказалась от своих показаний против одного обвиняемого. Получив 200 долларов, 32-летняя жительница Березинского района выполнила свое обещание и заявила на суде, что не имеет претензий. Также оперативники выяснили, что 29 июня двое знакомых одного из фигурантов приехали домой к потерпевшей и пообещали ей 5 000 долларов, если она изменит показания и заявит о его непричастности к преступлению. Однако за эту услугу потерпевшей дали гораздо меньше денег. После этого ее увезли в Минск и поселили на сутки в съемную квартиру, чтобы избежать контактов с правоохранителями до судебного заседания.

По версии следствия, обвиняемые на протяжении восьми лет находили людей, у которых были проблемы с квартирами - то есть задолженности. Как правило, это люди с проблемами с алкоголем, поэтому и стимулировали своих жертв спиртным. Обещали выгодно продать жилплощадь, а на вырученные деньги погасить долги и предоставить другое жилье. На деле же в лучшем случае потерпевшие получали непригодные дома далеко от Минска, в худшем -  оставались без крыши над головой. Всего установлено восемь эпизодов, связанных с продажей квартир. Потерпевшими признаны десять человек, общий ущерб по уголовному делу - более 520 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Подкупили потерпевшую - она дала ложные показания на суде. Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью выявили преступление против правосудия по...
 
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