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Неравнодушный и внимательный человек помог задержать нетрезвого водителя в Гомеле

30.07.2020 20:18 — | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщает милиция,  ночью им поступил сигнал, что по улице Осипова автомобилем "хендэ" белого цвета управляет пьяный мужчина. Экипаж инспекторов ДПС оперативно выехал по ориентировке. Двигаясь от ул. Карастояновой, водитель белого "хенде" заметил ГАИ, заехал на парковочную площадку супермаркета, возможно, для того, чтобы позже уехать незамеченным, однако правоохранителями мужчина был обнаружен и задержан. Служебное авто перекрыло ему путь. Нарушителем оказался 42-летний житель Мозырского района, он взял автомобиль в аренду, а сам работает водителем такси в областном центре. Задержанный признался, что употреблял спиртное, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. К слову, 12 лет назад мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в том числе к уголовной.
 
 
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Как сообщает милиция,  ночью им поступил сигнал, что по улице Осипова автомобилем "хендэ" белого цвета управляет пьяный мужчина. Экипаж инспекторов ДПС оперативно...
 
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