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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Преследование мотоциклиста в Минском районе попало на видео Использовал все способы, но уйти от ГАИ не вышло. Преследование мотоциклиста в Минском районе попало на видео. Возле поселка Большевик дорожная милиция...

Использовал все способы, но уйти от ГАИ не вышло. Преследование мотоциклиста в Минском районе попало на видео. Возле поселка Большевик дорожная милиция зафиксировала ряд нарушений со стороны водителя мотоцикла. Как сообщается, мужчина превысил скорость, а на его байке не было регистрационного знака. Требование об остановке он проигнорировал, началась погоня. Во время преследования экипаж ГАИ неоднократно подавал сигналы водителю, мол, следует остановиться. Видео отчетливо иллюстрирует, как мотоциклист пытается оторваться на трассе, затеряться на городских улицах, преодолевает искусственную неровность, затопленный водой участок, срезает дорогу по газону. Но все бесполезно. Тем не менее, его все же догнали. Во время движения по загородной дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. Инспекторы, увидев это, вызвали скорую помощь. Гонщик не пострадал, отделался легкими царапинами, а вот его байк получил механические повреждения. К слову, мотоциклист - 26-летний житель Минского района, уже неоднократно привлекался к административке за управление транспортным средством, не имеющим права управления. Водительского удостоверения он лишился еще в 2016 году за нетрезвое вождение.