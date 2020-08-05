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11-летний мальчик попал под колеса автомобиля
05.08.2020 20:04 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT11-летний мальчик попал под колеса автомобиля с пьяным водителем. Как сообщили в ГАИ, экспертиза показала в крови 51-летнего мужчины одну промилле алкоголя. Инцидент произошел накануне вечером на улице Горецкого - Honda CR-V сбила юного велосипедиста прямо на пешеходном переходе. По информации Госавтоинспекции, мальчик переходил на зеленый сигнал светофора, при этом байк катил в руках. В результате ДТП потерпевший попал в больницу. В это время водителя отвезли на медицинское освидетельствование, где и было подтверждено состояние опьянения.
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11-летний мальчик попал под колеса автомобиля с пьяным водителем. Как сообщили в ГАИ, экспертиза показала в крови 51-летнего мужчины одну промилле алкоголя. Инцидент...
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