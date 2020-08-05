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Водитель "Лады" не определился, в каком ряду ему ехать, и попал под колеса самосвала
05.08.2020 20:04 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTИнцидент произошел в Минске на улице Тимирязева, момент зафиксировал видеорегистратор. Так, на кадрах, белая легковушка движется в первой полосе. При этом водитель несколько раз заезжает на вторую полосу, объезжая попутный транспорт. Во время очередного маневра водитель самосвала затормозить не успевает, как итог - столкновение. Никто в ДТП не пострадал. В ГАИ очередной раз напомнили, что при перестроении водитель должен уступить дорогу попутному транспорту, без изменения их направления движения.
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Инцидент произошел в Минске на улице Тимирязева, момент зафиксировал видеорегистратор. Так, на кадрах, белая легковушка движется в первой полосе. При этом водитель...
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