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В столице оперативники не допустили разбойного нападения на благотворительную организацию

13.08.2020 09:47 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

По подозрению в приготовлении налета задержан  49-летний минчанин. Его взяли после встречи с потенциальным исполнителем. Объектом набега должно было стать немецкое благотворительное учреждение, которое оказывает помощь инвалидам. Преступные планы у мужчины появились еще в марте. Он изготовил макет взрывного устройства, кстати, модель обнаружили в квартире. Известно, что в предполагаемый день ограбления в офисе организации хранилось, без малого, 6 тысяч евро. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Как сообщает МВД, фигурант ранее входил в состав организованной преступной группы и неоднократно судим, в том числе за разбой и подделку водительского удостоверения. 

 
 
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По подозрению в приготовлении налета задержан  49-летний минчанин. Его взяли после встречи с потенциальным исполнителем. Объектом набега должно было стать...
 
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