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Мониторинг Госконтроля выявил факты нерационального и неэффективного использования техники в сельхозорганизациях области

15.12.2019 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мониторинг Госконтроля выявил факты нерационального и неэффективного использования техники в сельхозорганизациях области
Комитетом государственного контроля Брестской области в целях организации действенного контроля за состоянием и сохранностью, имеющейся в организациях агропромышленного комплекса сельскохозяйственной техники проведены контрольно-аналитические мероприятия в сельхозорганизациях области, по результатам которых установлен ряд нарушений и недостатков.

Например, в одном из хозяйств Ивацевичского района внимание контролеров привлек кормораздатчик (незаменимая в хозяйственном процессе техника). Машина для раздачи кормов находилась на площадке для хранения металлолома и внешне соответствовала своему месту нахождения. Однако, сведения бухгалтерского учета говорили об обратном, кормораздатчик числится на балансе и износ его невелик. К слову, после посещения хозяйства контролерами, нашлось и время, и возможность направить его на капитальный ремонт. В этом же хозяйстве на том же мехдворе «расположилась» несанкционированная свалка отходов производства, а также бытовых отходов.

Во внимание попало и хозяйство Ляховичского района, которое, еще в январе 2017 года, передало в ремонт частному предприятию 2 ед. тракторов, которые и по сей день там.За это время представители хозяйства ни разу не обращались к «частнику», со стороны которого, также не было обращений по поводу готовности техники и ее возврата. В настоящее время совместно с работниками РОВД ведутся мероприятия по установлению причин не выполнения договорных условий.

А вот, например, в Березовском районе, в одном из хозяйств по данным бухгалтерского учета «старичок» МТЗ-80, уже был списан, оприходованы узлы и агрегаты, металлолом. Вместе с тем, в ходе мониторинга установлено обратное – трактор не разобран, составные части не сняты и к учету не приняты и вид у него вполне рабочий.

Врасплох мониторинг застал и работников одного из хозяйств Дрогичинского района. Там, на мехдворе в д. Равины в разукомплектованном состоянии находились грабли, одна из двух секций в граблях отсутствовала. Впрочем, грабли работали с одной секцией на протяжении уже 2 лет. Налицо — скрытые резервы экономии ГСМ и повышения производительности труда.

Увы, и в других сельхозорганизациях области не исключены факты нерационального и неэффективного использования техники, а также бесхозяйственного подхода к ней.

Тем самым некоторыми хозяйствами области не выполняется поручение Главы государства, предписывающее Правительству совместно с Минсельхозпродом и облисполкомами продолжить контроль за техническим состоянием имеющейся в сельхозорганизациях техники, организовать ее регулярное обслуживание в соответствии с регламентами, своевременный ремонт, сохранность и исключить факты простоя сельхозтехники из-за несвоевременного ремонта и нарушения эксплуатации.

 
 
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